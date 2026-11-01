Trabzonspor divanında Doğan birlik çağrısı yapıp hakları koruyacağını söyledi - Son Dakika
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Trabzonspor divanında Doğan birlik çağrısı yapıp hakları koruyacağını söyledi

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Trabzonspor divanında Doğan birlik çağrısı yapıp hakları koruyacağını söyledi
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Trabzonspor divanında Doğan birlik çağrısı yapıp hakları koruyacağını söyledi
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Trabzonspor 61. Olağan Divan Genel Kurulu'nda Başkan Ertuğrul Doğan, camiaya birlik çağrısı yaparak kulübün haklarını koruyacağını söyledi. Divan kurulu da yönetimin yanında olduğunu açıklarken Doğan tartışmalardan uzak duracağını belirtti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak kulübün haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Tartışma ve polemiklerin içerisinde yer almak istemediğini belirten Doğan, "Trabzonspor haklarını korumak için dimdik buradayım. Birinin kulübümle ve benimle bir işi varsa gerekeni yaparım" dedi.

Trabzonspor 61. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, hayatını kaybeden isimler anıldı. Bordo-mavili kulübün doğuşunu anlatan videonun katılımcılara izletilmesinin ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporu okundu.

Osman Çavuşoğlu: "Hukuk herkese eşit uygulanmalı"

Raporun okunmasının ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu adına konuşan Osman Çavuşoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hedef alınmasına tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) PFDK kararını Tahkim Kurulu'na taşımasını hukuki ve kurumsal açıdan soru işaretleri doğuran bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor üzerinde baskı oluşturulmasına yönelik girişimlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim talebimiz ayrıcalık değil eşitlik, imtiyaz değil adalettir. Hukukun tüm kulüplere ve kişilere eşit şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türk futbolunun yeni gerilimlere değil; adalete, güvene, eşitliğe ve sağduyuya ihtiyacı var."

Mahmut Ören: "Trabzonspor'u hiç kimse dizayn edemez"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun kulübün haklarını koruma mücadelesinde yanında olduklarını söyledi. Trabzonspor'un günübirlik tartışmalarla yıpratılabilecek veya algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırılabilecek bir kulüp olmadığını vurgulayan Ören, "Trabzonspor'u hiç kimse dizayn etmeye kalkmasın. Bizim tarihimizde mücadele vardı, azim vardı. Kimse Trabzonspor üzerinden kendi yanlışlarını düzeltmeye kalkmasın. Trabzonspor'un hafızası güçlüdür. Bu şehirde herkes birbirini tanır. Bizim gücümüz şanlı tarihimizden ve arkamızdaki milyonlarca taraftarımızın sevgisinden gelir" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan: "Tüm dünya bizim yaptıklarımızı konuşuyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün transfer çalışmaları ve sportif yapılanması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trabzon'a gelen futbolcuların şehirden ve kulüpten memnun olduklarını vurgulayan Doğan, "Türkiye değil, tüm dünya Trabzonspor'un yaptıklarını konuşuyor. Gelen ve giden oyunculara baktığımız zaman herkes bizim yaptıklarımızı konuşuyor. Trabzon'a oyuncu gelir mi deniyordu. Geliyorlar ve çok da mutlular. Her oyuncumuz burayı, Trabzon'u ve Trabzonspor'u anlatıyor. Biz her alanda başarılı olmak istiyoruz. Bir sistem kurduk ve bu sistem dahilinde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rakiplerimizin borcu 35 milyar seviyesinde"

Kulübün mali yapısıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Doğan, "Biz geldiğimizde borcumuz 3 milyar civarındaydı. Rakiplerimizin borçları ise 4-5 milyar seviyesindeydi. Şimdi biz yine 3 milyar seviyesindeyiz ama rakiplerimizin borçları 35 milyar civarında. Biz zamanında tedbirlerimizi aldık ve bugün bu seviyedeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor haklarını korumak için dimdik ayaktayım"

Trabzonspor camiasına birlik ve beraberlik çağrısını yineleyen Ertuğrul Doğan, kulübün çıkarları söz konusu olduğunda gereken mücadeleyi vereceğini belirtti. Tartışma ve polemiklerden uzak durmak istediğini ifade eden Doğan, "Trabzonsporlular bir arada durmak zorunda. Ben her zaman insanların bir tarafta durması gerektiği tarafta olacağım. Hiç kimseyle tartışmaya girmedim. Herkesin yanında oldum. Gerekenleri yaptım. Çok iyi bir kadromuz var. Çok değerli oyuncularımız var. Dünyanın en iyi oyuncularından biri Trabzon'da ve Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Çok değerli bir hocamız var. Pozitif bir enerji veriyor. Her şey çok güzel giderken bir tartışmanın içine girmek istemiyorum. Trabzonspor için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Tartışmaların ve polemiklerin içinde olmayacağım. Bir Trabzonlu bir yere talipse onun yanında oldum. Trabzonspor'un haklarını korumak için dimdik buradayım. Birinin kulübümle ve benimle bir işi varsa gerekeni yaparım" şeklinde konuştu.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından genel kurul üyeleri söz alarak düşüncelerini aktarırken, sonrasında ise divan kurulu üyeliğine hak kazananlara ise plaketleri ve belgeleri verildi.

Kaynak: İHA
Ertuğrul DoğanTrabzonsporGüncelSporSon Dakika

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