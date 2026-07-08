Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir'i Transfersi Açıklandı

Trabzonspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Doğuhan Aral Şimşir'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, milli futbolcunun kesin transferi konusunda Danimarka'nın Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Midtjylland Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 13 milyon avronun yedi taksitte ödeneceği aktarılan açıklamada, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.