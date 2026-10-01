Trabzonspor, dostluk maçında Drogheda United'a 86. dakikada 1-0 yenildi - Son Dakika
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Trabzonspor, dostluk maçında Drogheda United'a 86. dakikada 1-0 yenildi

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Milli maçlar nedeniyle verilen arada Trabzon'da oynanan dostluk maçında Trabzonspor, İrlanda ekibi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Drogheda United, 86. dakikada Edwin Agbaje'nin golüyle galibiyete ulaştı.

Trabzonspor, evinde oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Trabzonspor, Trabzon'da İrlanda ekibi Drogheda United ile dostluk müsabakası yaptı. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetirken, Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Mehmet Kısal yaptı.

Bordo-mavililer mücadeleye; Ahmet Doğan Yıldırım, Murat Mert Lakot, Fabio, Cenk Özkaçar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ahmet Cemil Güren, Cihan Çanak ve Metehan Mimaroğlu 11'i ile saha çıktı.

Drogheda United ise Fynn Talley, Edwin Agbaje, Andy Quinn, Conor Keeley, Leo Burney, Conor Kane, Ethan O'Brien, Shane Farrell, Brandon Kavanagh, Mark Doyle ve Warren Davis 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekip, 86. dakikada Edwin Agbaje'nin golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: İHA
TrabzonsporTrabzonFutbolSporSon Dakika

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