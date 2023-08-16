Trabzonspor, Emmanouil Siopis ile Sözleşmesini Feshetti - Son Dakika
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Trabzonspor, Emmanouil Siopis ile Sözleşmesini Feshetti

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:24

Trabzonspor, Yunan futbolcu Emmanouil Siopis ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siopis, Süper Lig'den bir takıma transfer olması durumunda Trabzonspor'a 2 milyon euro ödeme yapacak.

Trabzonspor'da Emmanouil Siopis ile yollar resmen ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, Yunan futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtirken Siopis, Süper Lig'den bir takıma transfer olması durumunda Trabzonspor'a 2 milyon euro ödeme yapacak.

SÜPER LİG TAKIMINA İMZA ATARSA KESEYİ AÇACAK

Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir. Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir. Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır."

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