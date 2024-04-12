Stat: Papara Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 66 Fernandez), Umut Güneş (Dk. 80 Enis Destan), Bardhi, Visca (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 46 Umut Bozok), Pepe (Dk. 66 Fountas)
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli (Dk. 90+1 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çifçi, Charisis (Dk. 75 Caktas), Poungouras, Bartuğ Elmaz (Dk. 75 İbrahim Akdağ), Koita, Menig (Dk. 75 N'jie), Manaj
Gol: Dk. 52 Menig (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Charisis, Dk. 65 Bartuğ Elmaz, Dk.87 Manaj (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45 Mendy, Dk. 61 Meunier, Dk. 90+2 Fernandez (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.
52. dakikada konuk ekip öne geçti. Manaj, kalabalık savunmanın arasından topu ceza alanı içindeki Menig'e aktardı. Bu futbolcu da savunmanın arkasında buluştuğu meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ köşesinden filelere gönderdi: 0-1
79. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza alanı içinde Mendy vurdu. Kaleci Nikolic, tehlikeyi yatarak önledi.
89. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.
Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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