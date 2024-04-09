Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Karabük'te Polis Haftası etkinlikleri düzenlendi

Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü için düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, kent merkezinde kurulan stantta polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Narkotik köpeği Dora ise büyük ilgi gördü. Etkinlikte, tanıtıcı broşürler ve hediyeler dağıtıldı. Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, halkla iç içe olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek, vatandaşların Ramazan bayramını kutladı.