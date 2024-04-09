Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, teknik ısınma, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü için düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, kent merkezinde kurulan stantta polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Narkotik köpeği Dora ise büyük ilgi gördü. Etkinlikte, tanıtıcı broşürler ve hediyeler dağıtıldı. Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, halkla iç içe olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirterek, vatandaşların Ramazan bayramını kutladı.
Terör örgütü DAEŞ, İngiltere'den Emirates, Fransa'dan Parc de Prince ve İspanya'dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarına 'Hepsini öldür' ifadeleriyle terör tehdidinde bulundu. İspanya Hükümeti ise güvenlik önlemlerini artırdı ve müsabakalar için üst düzey güvenlik protokolünü devreye soktu.
Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'in sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlığın ardından bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. Boey, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra'da olurken, Almanya'daki antrenman tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından Ramazan Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 2 bin 345 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 583 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. Ayrıca, otogar çıkışında 90 otobüs şoförü ve 3 bin 250 yolcuya emniyet kemerinin önemi üzerine eğitim verildi.
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