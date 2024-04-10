Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi 90-81 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı. Dörtlü finale çıkabilmek için İspanya'da oynanacak üçüncü maçı bekleyen Bursa temsilcisi, galibiyetle adını Dörtlü Final'e yazdırmak istiyor.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çift kale oyun ile devam etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Göztepe-Erzurumspor maçını taraftarlarla birlikte izledi ve Göztepe'ye destek verdi.
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