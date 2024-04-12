Stat: Papara Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çifçi, Charisis, Poungouras, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj
Sarı kartlar: Dk. 25 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45 Mendy (Trabzonspor)
Trendyol Süper Ligi'in 32. haftasındaki Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.
24. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
31. dakikada Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.
32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.
33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.
45. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Nikolic topu üsten kornere gönderdi.
45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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