Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Ligi'nin 32. haftasında oynanan Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.

12.04.2024 20:55  Güncelleme: 20:56
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Stat: Papara Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çifçi, Charisis, Poungouras, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Manaj

Sarı kartlar: Dk. 25 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45 Mendy (Trabzonspor)

Trendyol Süper Ligi'in 32. haftasındaki Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

24. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.

45. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Nikolic topu üsten kornere gönderdi.

45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika

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