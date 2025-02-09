Trabzonspor Eyüpspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Papara Park'ta yarın saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
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