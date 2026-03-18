Trabzonspor, Eyüpspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
Trabzonspor, Eyüpspor'u Mağlup Etti

18.03.2026 23:09
Fatih Tekke, 3 puanın önemine vurgu yaparak dinlenme zamanı geldiğini belirtti.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Çok değerli bir 3 puan. Şimdi dinlenme vakti. Ligin son periyoduna gireceğiz, en zor periyodu. Umarım oraya da iyi bir giriş yaparız" dedi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Orhan Kaynak'ın ailesine ve bordo-mavili taraftarlara armağan ederek sözlerine başlayan Fatih Tekke, "Zor maçlardan bir tanesini daha atlattık. Topun bizde olduğu ama üretemediğimiz bir maç denilebilir. Duran toplardan etkili olduğumuz bir maç. Çok değerli bir 3 puan. Şimdi dinlenme vakti. Ligin son periyoduna gireceğiz, en zor periyodu. Umarım oraya da iyi bir giriş yaparız" sözlerini sarf etti.

Christ Oulai'nin cezası sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olmasının hatırlatılması üzerine Tekke, "Oulai'ye sadece bu kart için değil daha önce de uyarılarımız oldu. Bir yerde nasibiniz devam ediyor. Oulai'nin olmaması bizim için tabii ki olumsuz. Bizim için değerli bir oyuncu. Yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

'EYÜPSPOR'UN OYNADIĞI CESUR OYUNA DİKKAT ÇEKMEK LAZIM'

Eyüpspor'un sergilediği performansı tebrik eden 48 yaşındaki teknik adam, "Eyüpspor'un oynadığı cesur oyuna dikkat çekmek lazım. Hocasını ve teknik ekibini tebrik ederim. Umarım bu onlara puanlar sağlar. Genç oyuncuları var, durumları belli. Buna rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bugün de o oyunu sergilediler. Bu tip maçlarda her takımda maalesef motivasyon düşüklüğü olabiliyor. Bu oyun ön bloktaki üretme problemini daha özgüvenli ve deneyerek aşmak zorundayız. Çok zor maçlarımız var. Galatasaray maçının olacak olması etken değil" sözlerini kullandı.

'EN ÖNEMLİSİ, EN DEĞERLİSİ 3 PUANDI'

En önemlisinin 3 puan almaları olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerine değinen Tekke, "Formasyon değiştirdik. İlk yarı 4-4-2, ikinci yarı 5-3-2 baskısıyla oynadık. Top bizdeyken konumlanmamız çok değişmedi. Çok ürettik diyemem. Duran toplar haricinde çok üretken olduk diyemem. Biraz daha oynamak isteyen takımların bu konuda daha cesur denemeleri lazım. Oyun motivasyonu da çok önemli. Oyun motivasyonu oyuncu performansını etkiliyor. En önemlisi, en değerlisi 3 puandı" dedi.

'MUÇİ'NİN İNİŞLİ ÇIKIŞLI OLMASI GAYET DOĞAL'

Ernest Muçi'nin performansını ve farklı mevkilerde oynamasını değerlendiren Fatih Tekke, "Bizim kenarda problemlerimiz var. Muçi sadece 10 numarada oynadı ve skor üretti diyemeyiz. Öyle değil. Muçi'nin 10 numarada kendini iyi hissettiği doğru. Oyun içerisinde sağda da solda da oynuyor. Onun sabrı bizim için önemli. Bazen performansı aşağıda bazen yukarıda oluyor. Muçi'nin inişli çıkışlı olması gayet doğal. Skora etki etmesi bizim için birinci hedef değil. Birinci hedef takımın galip gelebilmesi" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Eyüpspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor, Eyüpspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
