Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Oyuncuların 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, turnuva ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın antrenmanda takım arkadaşlarını fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğraf paylaşılarak, "Ahmetcan Kaplan'ın objektifinden günün fotoğrafı" ifadesine yer verildi.