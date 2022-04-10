Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

10.04.2022 21:27
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Oyuncuların 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, turnuva ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın antrenmanda takım arkadaşlarını fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğraf paylaşılarak, "Ahmetcan Kaplan'ın objektifinden günün fotoğrafı" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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