Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul\'a gitti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Trabzonspor, ilk maçı kazanarak avantajlı skorunu korumak ve finale çıkmak için mücadele edecek. Kadroda Benkovic, Trezeguet ve Enes Destan yer almadı.

07.05.2024 16:41
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışma ile tamamlayan Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Evinde oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20: 30'da oynanacak olan karşılaşmadan avantajlı skorunu koruyarak adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

Bordo-mavililerde müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede 22 futbolcu yer aldı. Benkovic'in yanı sıra tedavisi devam eden Trezeguet ve kırmızı kart cezalısı Enes Destan yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

" Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez,Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Nicolas Pepe, Edin Visca, Paul Onuachu ve Umut Bozok." - TRABZON

Kaynak: İHA

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