- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Mendy'nin ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Sirigu'da kaldı.
57. dakikada Meunier'in ortasında Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sirigu'nun solundan az farkla auta çıktı.
64. dakikada Visca'nın kale sahasına yerden ortasında topu çıkarmak isteyen Biraschi ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-1
70. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası için giren Pepe'nin getirdiği topu önünde bulan Trezeguet meşin yuvarlağı Sirigu'nun sağından filelere yolladı. 3-1
76. dakikada Trezeguet'in sağ çaprazdan arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Pepe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1
82. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada Umut Bozok, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Umut'un şutu filelere gitti. 5-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks, Murat Temel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier (Mehmet Can Aydın dk. 86), Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Enis Destan dk. 65), Bardhi, Visca (Fountas dk. 86), Trezeguet, Pepe (Umut Bozok dk. 79)
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Baniya, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fatih Karagümrük: Sirigu,Veseli, Biraschi, Koray Günter, Münir Levent Mercan (Emir Tintiş dk. 46), Feghouli (Paoletti dk. 60), Kourbelis, Rohden (Bertolacci dk. 81), Emre Mor (Güven Yalçın dk. 73), Can Keleş, Markao (Kevin Lasangna dk. 60)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Bardhi (dk.32), Biraschi (dk. 64 k.k.), Trezeguet (dk. 70), Pepe (dk. 76), Umut Bozok (dk. 90) (Trabzonspor), Markao (dk. 14) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Koray Günter, Levent Mercan, Paoletti (Fatih Karagümrük)
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