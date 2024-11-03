Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Lundstram, Mendy, Visca, Nwakaeme, Ozan Tufan, Banza, Eren Elmalı, Denswil, Okay Yokuşlu, Malheiro
Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Tadic, Fred, Mert Müldür, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe Maç Kadroları Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?