Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
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