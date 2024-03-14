Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular pas çalışması yaptı. Karadeniz ekibi, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı, çift kale maç ile tamamladı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Konya'da düşen askeri eğitim uçağının kumanda arızasından düşmüş olabileceğini söyledi. Karataş, uçağın görüntülerinde pilotun atladığını ve fırlatma sisteminin çalıştığını belirtti. Uçağın hızlı bir şekilde yere düşmesinin motor arızası olmadığını düşündüğünü ifade eden Karataş, kazanın teknik raporda yer alacağını söyledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde gerçekleşen antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin yaklaşık 100 sporcuyla katılacağını belirterek, 'Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak.' dedi. Bak, Kestel Spor Salonu'nda spor kulübü temsilcileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türk sporcuların uluslararası başarılarının son dönemde artarak devam ettiğini söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile sahasında oynayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılacak.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Adanaspor, Ümraniyespor ile pazar günü saat 16.00'da Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Superpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlara 9 ülke 48 kulüpten 389 sporcu katılıyor.
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