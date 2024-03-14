Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 100 sporcuyla katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin yaklaşık 100 sporcuyla katılacağını belirterek, 'Hedefimiz altın madalyalar ve kürsüde yer almak.' dedi. Bak, Kestel Spor Salonu'nda spor kulübü temsilcileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Türk sporcuların uluslararası başarılarının son dönemde artarak devam ettiğini söyledi.