Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

05.03.2022 18:07

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti Marek Hamsik takımdan ayrı olarak havalimanına geldi Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

Marek Hamsik takımdan ayrı olarak havalimanına geldi

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Türk Hava Yolları'na ait özel uçuş ile İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı. Bordo-mavilileri havalimanında az sayıda taraftar uğurlarken, Marek Hamsik takımdan ayrı olarak havalimanına geldi. Havalimanında yoğun ilginin gösterildiği Abdullah Avcı ve Hamsik taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Karadeniz ekibinin İstanbul kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, Anders Trondsen, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Fode Koita."

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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