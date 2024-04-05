Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin tutuklu taraftarların tahliye talebi reddedildi

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 2 taraftarın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi.
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.
Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, itirazın reddine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.
Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.
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Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Milli Takım kampına davet edildiler. Gaziantep'in gururu olan oyuncular, Milli Takım kampında yer alacaklar.
Fenerbahçe'nin eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterdi. Yıldırım, bu kararın kulübün gelecekte alacağı cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözüm olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin talepleri TFF tarafından karşılanmadı ve maçın nihai kararı henüz belli değil.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2024 yılı Mart ayında 51 bin 496 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca Mart ayında 319 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 197 kişi yaralandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor 14 yaş altı takımını ve teknik heyetini tebrik etti. Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti karşılayarak çiçek verdi. Talasgücü Belediyespor'da 400'ün üzerinde genç futbol eğitimi alıyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da takımla gurur duyduklarını belirtti. Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. A Takım Antrenörü Halil Arslan ise turnuvaya 78 ilden 128 takımın katıldığını ve Talasgücü Belediyespor'un Türkiye şampiyonu olarak şehre döndüğünü ifade etti.
Konya'nın Hüyük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar, bugün dualar eşliğinde defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
GMG Kastamonuspor, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye hareket etti. Teknik Direktör Fırat Gül, Ramazan Bayramı'nda çalışmalarını sürdüreceklerini ve sezon sonunda asıl bayramlarının olacağını belirtti. Kastamonuspor, ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak ve galibiyet için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili İngiliz basınına konuştu. Türkiye'nin futbol ortamındaki adaletsizliklerine ve hakemlerin cesaretsizliğine sert çıkan Koç, "Yıllar boyunca yetkili makamların bu durumu ele almasını bekledik. Ancak, bizi dehşete düşüren bir şekilde, yetkililer, karşı karşıya kaldığımız adaletsizliği çözmek yerine göz göre göre görmezden geldiler ve işler daha da kötüye gitti" dedi.
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