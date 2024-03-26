Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftardan biri tahliye edildi

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 5 taraftardan Mahmut Halil Küçükalioğlu için tahliye kararı verildi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Türk futbol tarihine geçen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Çıkan olaylar sonrasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Mart günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun, Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Tutuklamalar sonrası söz konusu şahısların avukatları Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği'ne tutuklama kararlarına itirazda bulunurken, müvekkillerinin de Fenerbahçeli futbolcularca darp edildiğini ve olayın mağduru olduklarını ifade ederek itham edilen suçun karşılığının hapis cezası olmadığını kaydettiler. Tutuklama kararının orantısız olduğunu belirten avukatların itirazlarını Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bunun üzerine tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun avukatı müvekkilinin sağlık sorunlarını neden göstererek tekrar karara itiraz edince ilgili mahkeme sunulan sağlık raporu üzerine Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi. - TRABZON