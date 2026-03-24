Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
24.03.2026 18:43
17 Mart 2024'te oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar açıklandı. Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Jayden Oosterwolde'yi, İrfan Can Eğribayat'ı ve Bright Osayi-Samuel'i ''basit yaralama'' suçundan 6'şar bin TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık H.Ç'ye ''kasten yaralama'' suçundan 4 bin 480 lira, K.O. ile R.B'ye ise aynı suçtan 6'şar bin lira adli para ceza verdi. Yakalama kararı çıkarılan Michy Batshuayi'nin dosyası ayrıldı.

Trabzon'da, 2023-2024 Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili, futbolcular Bright Osayi Samuel'in 12 bin lira, İrfan Can Eğribayat ile Jayden Ousterwolde'nin ise 6'şar bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

OLAYLI MAÇIN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 17 Mart 2024'te Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuksuz yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Ousterwolde ile o dönem aynı takımda forma giyen Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonsporlu taraftarlar H.Ç, R.B. ve K.O'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

OSAYI, OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN'A PARA CEZASI

Mahkeme hakimi, müşteki sanık Bright Osayi Samuel hakkında "kasten yaralama" suçunu iki kez işlediğine hükmederek toplam 360 gün adli para cezası verdi. Cezayı, 300 gün adli para cezasına indiren mahkeme toplam 12 bin lira ceza verdi ve hükmün açıklanması geri bıraktı.

Futbolcu Jayden Quınn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat'a ise "kasten yaralama" suçlarından 120'şer gün adli para cezası verildi. Her iki futbolcunun cezasını, eylemi spor alanlarında gerçekleştirmeleri nedeniyle 180'er gün adli para cezasına çıkaran mahkeme, sanıkların gelecekleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak 150'şer gün adli para cezasına indirerek 6'şar bin lira ile cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

TRABZONSPORLU 3 TARAFTARA DA CEZA

Mahkeme, sanık H.Ç'ye "kasten yaralama" suçundan 4 bin 480 lira, K.O. ile R.B'ye ise aynı suçtan 6'şar bin lira adli para ceza verdi. Bu suçtan 3 sanık için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, bu kişilerin spor alanlarına girmelerini de yasakladı.

Mahkeme, ayrıca sanıklar H.Ç, R.B. ve K.O. hakkında, "yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine" girme suçundan 3'er ay hapis cezası verdi. Hapis cezasını, sanıkların geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak 2 ay 15'er güne düşüren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BATSHUAYI İÇİN YAKALAMA KARARI

Yakalama kararı çıkarılan ve savunması alınamayan futbolcu Michy Batshuayi Tunga hakkında ise dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ve yakalamasının devamına hükmedildi.

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ft407346 Ft407346:
    verseydiniz ya adamlar burdayken çoğu transfer oldu gitti. veremezsiniz çünkü o şikebahçe 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
’’Biz Allah yolundan giden Müslümanız’’ diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı ''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı
Almanya’da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar 7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Volkan Demirel, ’’Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı’na seçilir’’ demişti Yıldız isme büyük müjde geldi Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi
Erol Köse’nin ardından demediğini bırakmadılar Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar
ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti

18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
18:11
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu
MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
