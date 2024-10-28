Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig,'in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Üçerli takımlar halinde 6'ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON