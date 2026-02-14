Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında İlk Yarı Beraberlik

14.02.2026 21:17
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda hareketli bir oyun vardı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi (Fenerbahçe), Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.

6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1

28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2

37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.

43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA

