- Trabzon'da maç sonu saha karıştı
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha karıştı - Son Dakika
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplamda 902 sporcu, flörede 443 ve epede 459 olmak üzere bu turnuvalarda mücadele etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un futbolcusu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında skandal bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sevincini eleştiren Bardhi, ''Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?