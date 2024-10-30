Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak

Seydi Bağdat:

Adil rekabet için istanbuldaki maçlara Trabzonspor taraftarı ve Trabzonda ki maçlara da Şampiyonluğa oynayan diğer takımların taraftarlarını da almayın o zaman dicem ama bizim ülkede adeletin zerre yeri olmadığı için ne söylesek boş