Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak

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Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarları stada alınmayacak.

30.10.2024 14:16
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Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre; Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

3500 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hakan Bilen:
    Nerede sporda barış kardeşlik centilmenlik böyle olunca olay çıkmayacak sanki bu sadece Fenerbahçe taraftarına değil tüm sporseverlerin hakkını gasp etmek demektir..! 23 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Trabzon geçen sezonki gibi feneri burda yenerse galatasarayın şampiyonluğu için yeterli olacaktır. Beşiktaş zaten her zamanki gibi bu ligin üçüncü takımıdır. 15 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Fenerbahçe, Trabzon'u kendi evinde 3-0 yener...Çünkü Trabzon tarihinin en kötü dönemini yaşıyor...Bu durumda seyircisi olsada olur,olmasada... 2 4 Yanıtla
  • Seydi Bağdat:
    Adil rekabet için istanbuldaki maçlara Trabzonspor taraftarı ve Trabzonda ki maçlara da Şampiyonluğa oynayan diğer takımların taraftarlarını da almayın o zaman dicem ama bizim ülkede adeletin zerre yeri olmadığı için ne söylesek boş 3 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    kuşcu ferhat.ı alın bari 4 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    niye ki sopa yerler diye mi. bırakın stadı şehre giremezler 1 2 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Sorun zaten Trabzon taraftarında onları almayın önce. Sonra Fenerbahçe ye laf edin. 1 1 Yanıtla
  • Erkan Baytekin:
    Bu şeref yoksunları gs den 5 yer gülerler fenere gelince aslan kesilirler 1 1 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Bence TS taraftarı stada alınmasın. Sonra sahaya kavga için atlayan TS taraftarı üzerine rakip futbolculardan sopa yiyip komik duruma düşüyor. 0 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Sıkıntı yok. sahaya atlayacak hamsileri son kez tavada çevirmesi için özellikle Osayi Samueli maça getiriyoruz :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak - Son Dakika
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