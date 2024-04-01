Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karışan Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfancan Eğribayat, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından olaylara karışan futbolcular PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bandırmaspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Maçı Trabzon bölge hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak. Muslera, 15 kupa ile en fazla kazanan yabancı oyuncu unvanına sahip ve Galatasaray'da en çok forma giyen yabancı futbolcu olarak da önemli bir yerde bulunuyor. Ayrıca, 499 resmi maçta 1 gol atan Muslera, kalesini 178 karşılaşmada gole kapattı ve bir rekor daha kırmak için mücadele ediyor.
Trabzonspor'un altyapı futbolcusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt, Trabzon'da hayatını kaybetmesinin ardından Of ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Kurt'un ailesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kulüp yöneticileri ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Cenaze namazının ardından Mirkan Kurt, aile mezarlığına defnedildi.
Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonasında Bilecikli sporcu Nisa Nur Bırni 68 kilogramda çıktığı müsabakada Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Nisa Nur Bırni ve antrenör Ayşe Nur Danabaş'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı 10-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kampın ardından milliler, 22-28 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman maçlarında mücadele edecek. Kampta 28 milli sporcu yer alacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?