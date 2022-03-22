Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı - Son Dakika
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Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı

22.03.2022 10:24

- Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı Fenerbahçe formalı çiftin nikahını Trabzonspor formalı belediye başkanı kıydı Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Fenerbahçe formalarıyla nikah masasına oturan çiftin nikahını Trabzonspor formasıyla gelen Belediye...

- Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı

Fenerbahçe formalı çiftin nikahını Trabzonspor formalı belediye başkanı kıydı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Fenerbahçe formalarıyla nikah masasına oturan çiftin nikahını Trabzonspor formasıyla gelen Belediye Başkanı Evren Özdemir kıydı.

Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor camiası için renkli görüntüler bu kez Gümüşhane'nin Torul ilçesinden geldi. Trabzonspor'a olan tutkusuyla bilinen ilçede Fenerbahçeli Buket Aytemur ve İlhami Fettah Arslan çifti hayatlarını birleştirecek imzayı atacakları masaya Fenerbahçe formalarıyla oturdu. Bu durumu daha önceden haber alan ve koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise tam nikah masasına otururken kazağını çıkararak Trabzonspor formasının üzerine cübbesini giyip nikahı öyle kıydı.

Torul Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kıyılan nikahın şahitleri de Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyerek törene katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan nikahta bir Trabzonsporlu Belediye Başkanı olarak bu mutlu birlikteliğe hep birlikte şahitlik edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Evren Özdemir, "İnşallah güzel bir beraberliğiniz olsun. Vatana, millete, dini İslam'a hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin Rabbim" dedi.

Başkan seçildiğinden beri ilk defa böyle bir nikah kıydığını, böyle bir organizasyona giren olmadığını kaydeden Özdemir, "Torul küçük bir yer. Fenerbahçe formalarıyla nikaha gelecekleri haberi bana ulaşınca ben de Trabzonspor'un bir taraftarı olarak onlara bir sürpriz yapmak istedim ve Trabzonspor formasıyla beraber nikahlarını kıydık. İkisi de değerli insanlar. Allah ömür boyu mesut etsin diyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğim. İlk defa böyle bir nikah kıydım. Allah bir ömür mesut ve bahtiyar eylesin" diye konuştu.

Damat İlhami Fettah Arslan ise, "Evlilik çok kutsal bir değer ve biz de bu kutsal değeri başka bir kutsal değerimizle bütünleştirmek istedik. Bu yüzden özellikle sonbaharda başlayan birlikteliğimizi sonrasında kış ve en sonunda da baharda 21 Mart'ta bugüne özel kutlamak, taçlandırmak istedik. Benim akrabalarımın yüzde 90'ı zaten Fenerbahçeli. İnsanlar sonuçta birbirlerine karşı saygı duyduğu sürece kesinlikle hiçbir problem düşünmedim" ifadelerini kullandı.

İsimlerinin baş harfleri de Fenerbahçe'nin kısaltılmışı "FB" olan çiftten gelin Buket Aytemur da, "Bizim isimlerimizin baş harfleri de Fenerbahçe'yi oluşturduğu için, forma giymemizin de manevi değeri fazla olduğu için bunu tercih ettik. Biraz alışılmışın dışında olması hem de daha farklı bir şey olsun diye yaptık" dedi.

Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı - Son Dakika
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