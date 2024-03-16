Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, son 5 lig maçında aldığı başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek ve üçüncülükteki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen dışında eksik oyuncusu bulunmayan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın forma giyme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmada stadyumun tamamı Trabzonspor taraftarlarıyla dolacak.

16.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:38
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor - Son Dakika

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