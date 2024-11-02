Trabzonspor Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.