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Trabzonspor Final İsteğiyle Gündemde

Başkan Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Anadolu'da oynanmasını istediklerini belirtti.

25.04.2025 00:18
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, final maçının Anadolu'da bir şehirde oynanmasını istediklerini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Doğan, bugünün Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Tekrar rahmetle anıyorum kendisini, efsanenin doğuşunda inanılmaz bir emeği vardı asla unutulmayacak. Ailesine tekrar başı sağ olsun." diye konuştu.

Göztepe taraftarına ve camiasını tebrik eden Doğan, "Takımını destekleyen ve kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar bu şehre geldi. Taraftarlarımızla birlikte bütün gün gezdi eğlendiler. Karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı çok centilmenceydi. Tüm Göztepe taraftarlarına, Göztepe başkanı ve yönetimine de teşekkür ederim. Centilmenlik nedir bunu tekrar burada gösterdiler sağ olsunlar. Şehir takımlarının önemi de bu noktada ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarını değerlendiren Doğan, "Hakemler hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum sadece gülüyorum. Bu komik bir durum. Artık çok konuşacak bir şey kalmadı, diyeceğimiz her şeyi söyledik. Sadece artık bunlara gülmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Allah akıl fikir versin." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının oynanacağı şehir hakkında görüşlerini de paylaşan Doğan, "Bizim düşüncemiz finalin Anadolu'da bir şehirde oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Tabii ilginç kararlar çıkabiliyor. Nasıl bir karar çıkacağını da hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

Finalde yabancı hakem talebi konusunda görüşleri sorulan Doğan, "Daha önce de bunu talep ettik eme federasyon sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçı için bunu uygun gördü. Diğer maçlar için uygun görülmedi. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." yorumunu yaptı.

Başkan Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'nin takıma önemli katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fatih Tekke'nin gelişinden sonra bir çıkış içerisindeyiz. Gidebileceğimiz en iyi noktaya gitmek istiyoruz. Gerçekten camiamıza ve taraftarımıza saha sonuçlarından dolayı mahcubuz. Diyecek bir şey yok üzgünüz, keşke böyle olmasaydı ama bunlar yaşandı. Bu noktadan sonra artık kupada finaldeyiz. Ligde de gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmemiz gerekiyor. Kendimizi bir nebze olsun taraftarımıza, camiamıza affettirmemiz gerekiyor. Aklımızdan geçen tek şey bu."

"Türk futbol tarihinde bir ilk olacak"

Altyapıya verdikleri öneme de değinen Başkan Doğan, şu görüşleri paylaştı:

"U19 takımı gerçekten herkese bir mesaj veriyor. İnanılmaz bir emek var. Başta Eyüp hoca olmak üzere tüm oyuncuları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı onların. Biz görevimizi yapıyoruz. U19 takımı bize çok güzel bir karşılık verdi. İnanılmaz bir başarıya imza atıyorlar. İnanıyorum ki yarın da finale kalan takım Trabzonspor olacak ve final maçında çok ilginç bir pozisyon ortaya çıkacak. Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Değerli kardeşlerimin en iyisin vereceğine inanıyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Final İsteğiyle Gündemde - Son Dakika

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