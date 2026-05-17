Trabzonspor Finale Yükseldi

17.05.2026 20:23
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finaline yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.

Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

8 eksik

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Folcarelli, Savic, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı olan Muçi, olmak üzere 8 oyuncu kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda altyapıdan 9 oyuncu yer aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde ise Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Taha Emre İnce bulundu.

Kaynak: AA

