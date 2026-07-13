Trabzonspor, Fjortoft\'u Molde\'ye Gönderdi

TRABZONSPOR, Norveçli futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in Molde'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavililer, transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin Euro gelir elde edebilecek.

Trabzonspor, 20 Ocak 2026 tarihinde kadrosuna kattığı Mathias Johan Fjortoft Lovik'in transferine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik arasındaki 20.01.2026 başlangıç ve 30.06.2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

4 MİLYON 400 BİN EURO'LUK ANLAŞMA

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000 Euro garanti bedel ve 1.900.000 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000 Euro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir."