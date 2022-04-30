Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

30.04.2022 23:56
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, rakipleri karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, rakipleri karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Trabzonspor'u tebrik ederek, "Bu sene en iyi futbol oynayan ve şampiyonluğu hak eden rakipti. Onlara karşı mücadele ettik. Bugün Antalyaspor, sahada çok daha iyi oyun ortaya koydu." dedi.

Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Groenendijk, şunları kaydetti:

"Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Penaltıyı kaçırdık, ofsayttan sayılmayan golümüz var. Taktiksel olarak varyasyonlarla maçı domine ettik. Savunmada, hücumda her şey maksimum seviyesinde yapıldı. Oyuncu gurubunu ayrıyeten tebrik ediyorum. Böyle atmosferde oynamak, iyi futbol oynamak zordur. Bu da ayrıca tebrik edilmesi gereken bir taraftı. Kayserispor maçı istediğimiz gibi geçmemişti. Böyle atmosferde geri dönüş yapmak, galibiyeti kaçırmak müthiş geri dönüş sayılabilir. Rakibimizi tebrik ediyorum, hak edilmiş şampiyonluk var. İyi oyun, hak edilmiş puan, kaçırılmış 2 puan. Güzel günler yakın Antalyaspor için."

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Kaynak: AA

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