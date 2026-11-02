Trabzonspor, Freiburg maçı öncesi Thomas Reis yönetiminde antrenmana başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.