Trabzonspor, Freiburg maçı öncesi Thomas Reis yönetiminde antrenmana başladı

Trabzonspor, Freiburg maçı öncesi Thomas Reis yönetiminde antrenmana başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı. Antrenmanda Gaziantep FK maçında forma giyenler rejenerasyon yaparken diğer oyuncular rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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