Trabzonspor Freiburg maçında Gaziantep maçındaki 11'e göre 3 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor Freiburg maçında Gaziantep maçındaki 11'e göre 3 değişiklik yaptı

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasında Freiburg'u ağırladığı maçta Gaziantep FK'nın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle çıktı. Cezalı Cabral yerine Mustafa Eskihellaç, Savic yerine Cenk Özkacar, Melih yerine Mendy oynadı; Savic ve Ozan Tufan yokken Muhammed Salah kaptandı.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yokluğunda Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürerken, yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk Özkacar'ı, Melih Kabasakal'ın yerine de Mendy'yi sahaya sürdü.

Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı.

Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.

Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.

Taraftar, stadı doldurdu

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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