 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, Galatasaray'a karşı tarihi mağlubiyet yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Galatasaray'a karşı tarihi mağlubiyet yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak tarihindeki en farklı skorlu mağlubiyetini yaşadı. Bordo-mavili takım, aynı zamanda Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a karşı oynadı. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise bu sonucu tepki içeren başlıklarla okuyucularına aktardı.

Trabzonspor, Galatasaray\'a karşı tarihi mağlubiyet yaşadı
22.01.2024 - 13:51,
Abone Ol

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON , Trabzonspor'un Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olması ilkleri de beraberinde getirdi. Bordo-mavili takım bu farklı mağlubiyetle lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol görmüş oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor aldığı 5-1'lik farklı skorla ilginç istatistikleri de kayda geçirmiş oldu. Bordo-mavili takım bu mağlubiyetle tarihinde Galatasaray'a karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Trabzonspor'un sahasında 2003-2004 sezonu (9 Mayıs 2004) 33'üncü hafta karşılaşmasında 4-2 ve 2013-14 sezonu (11 Mayıs 2014 tarihinde) yine 33'üncü hafta karşılaşmasında 4-1 mağlup ederek en farklı skorları elde etmişti. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı. Avcı Trabzonspor'un başında Galatasaray'a karşı çıktığı iki Süper Lig maçını da kaybederek üst üste iki yenilgi almış oldu. Trabzonspor, 3 büyük takıma karşı Galatasaray maçı öncesine kadar sahasında en farklı mağlubiyetini 20 Ocak 2002 tarihinde Beşiktaş'a karşı 5-0'lık skorla almıştı.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik skoru tepki içeren başlıklarla okuyucularına aktardı. Trabzon'da yayın yapan yerel gazetelerin başlıkları şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Kayıp aranıyor

Taka gazetesi: Tarihi hezimet

Karadeniz gazetesi: Hepiniz tarihe ruhsuz olarak geçeceksiniz

Sonnokta gazetesi: Papara Park'ta kara gece

Günebakış gazetesi: Rezalet

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Galatasaray, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray'a karşı tarihi mağlubiyet yaşadı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:40:43. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Galatasaray'a karşı tarihi mağlubiyet yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement