Trabzonspor, Galatasaray\'a karşı tarihi mağlubiyet yaşadı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON , Trabzonspor'un Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olması ilkleri de beraberinde getirdi. Bordo-mavili takım bu farklı mağlubiyetle lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol görmüş oldu. Trabzonspor, Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor aldığı 5-1'lik farklı skorla ilginç istatistikleri de kayda geçirmiş oldu. Bordo-mavili takım bu mağlubiyetle tarihinde Galatasaray'a karşı sahasında ilk kez kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Trabzonspor'un sahasında 2003-2004 sezonu (9 Mayıs 2004) 33'üncü hafta karşılaşmasında 4-2 ve 2013-14 sezonu (11 Mayıs 2014 tarihinde) yine 33'üncü hafta karşılaşmasında 4-1 mağlup ederek en farklı skorları elde etmişti. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde en fazla gol yediği iç saha maçını da yine Galatasaray'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşmada oynadı. Avcı Trabzonspor'un başında Galatasaray'a karşı çıktığı iki Süper Lig maçını da kaybederek üst üste iki yenilgi almış oldu. Trabzonspor, 3 büyük takıma karşı Galatasaray maçı öncesine kadar sahasında en farklı mağlubiyetini 20 Ocak 2002 tarihinde Beşiktaş'a karşı 5-0'lık skorla almıştı.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Galatasaray'a karşı alınan 5-1'lik skoru tepki içeren başlıklarla okuyucularına aktardı. Trabzon'da yayın yapan yerel gazetelerin başlıkları şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Kayıp aranıyor

Taka gazetesi: Tarihi hezimet

Karadeniz gazetesi: Hepiniz tarihe ruhsuz olarak geçeceksiniz

Sonnokta gazetesi: Papara Park'ta kara gece

Günebakış gazetesi: Rezalet