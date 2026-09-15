Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta, gurbetçi taraftar Trabzon'da sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta, gurbetçi taraftar Trabzon'da sırada

Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta, gurbetçi taraftar Trabzon\'da sırada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçi taraftarlar bilet gişesinde sıraya girerek galibiyet beklediklerini söyledi.

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabakanın biletleri de bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Atatürk alanında bulunan bilet satış gişesine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan maç için Trabzon'a gelen gurbetçi taraftarlar da bilet alabilmek için sıraya girdi. Taraftarlar, Galatasaray karşısında galibiyet beklediklerini belirterek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.

Gurbetçi taraftarlar galibiyetten umutlu

Almanya'dan Galatasaray maçı için Trabzon'a gelen Gökhan Direkli, "İnşallah kazanırız diye ümit ediyorum ve bu şekilde de önümüz açılır. Takım dengesiz gidiyor ancak bu maçı kazanıp moral ve motivasyon ile beraber alt sıralarda değil de en üst sıralarda yer alırız inşallah. Maçı da 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Gollerin de ikisini Salah atsın" dedi.

Avusturya'dan dev mücadele için şehre gelen Selin Kaya ise, "Galatasaray maçı için Avusturya'dan geldim. Bir hevesle gidiyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. Galatasaray karşılaşmasını da umarım kazanırız. 2-1 biteceğini düşünüyorum, golleri de Salah atar" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ı yeneceğiz, başka söze gerek yok"

Hollanda'dan gelen Emin Aksoy, karşılaşmayı heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Heyecanla bekliyoruz. Birazdan biletimizi alacağız. İnşallah maçta da iyi bir sonuç alıp Hollanda'ya geri gideriz. Sadece pozitif düşünüyoruz, negatif düşünecek bir durum yok. Olumlu bir şekilde inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Galatasaray'ı yeneceğiz, başka söze gerek yok. 2-1 de biz kazanırız" diye konuştu.

Tolgahan Öztürk de galibiyet beklentisini aktararak, "Maça gideceğim, inşallah Galatasaray'ı yeneceğiz. Skor tahminim ise 3-0. Bu galibiyetle beraber yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Golleri de Salah, Onuachu ve yeni transfer Dju atacak. Bu maçı kazanacağız" şeklinde konuştu.

Niyazi Zavrak da bilet almak için beklediğini söyleyerek, "Bugün izinliyim, bu yüzden bilet almak için geldim. İnşallah Galatasaray'ı yeneriz. Maçı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Yeni transfer Dju ve Salah'tan golleri bekliyorum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Cumartesi, Avusturya, Hollanda, Almanya, Trabzon, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta, gurbetçi taraftar Trabzon'da sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:54:44. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray biletleri satışta, gurbetçi taraftar Trabzon'da sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement