Trabzonspor, Galatasaray'ı 1-0 Geçti

Stat: Papara Park
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Süleyman Özay
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang, Icardi
Gol: Dk. 4 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 20 Ozan Tufan (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.
19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.
26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.
30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.
37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.
42. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
