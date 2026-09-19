Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi; Melih Kabasakal milli takım hayalini anlattı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor'da futbolcu Melih Kabasakal, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık." dedi.

Melih, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek "Lige çok da iyi başlayamamıştık ama bugün kazanıp tekrar birlikte iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görev verildiği takdirde sahada elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Melih Kabasakal, "Bir dakikaysa bir dakika, 90 dakikaysa 90 dakika Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım için söz vermiştim. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer almasına değinen Melih, milli takıma çağrılmasının hayali olduğunu dile getirerek "Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere 'hayallerimi yaşıyorum' diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibine çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic de zor bir süreçten geçtiklerini anlatarak "Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değişikliği oldu ama takım iyi bir reaksiyon verdi ve bu önemli maçı, bu büyük derbiyi kazanmak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerin herkese eşit bir şekilde adil davranmasını istediğinin altını çizen Savic, "Sadece Trabzonspor'a değil, ligdeki tüm takımlara adil bir şekilde davranılması taraftarıyım." dedi.

Trabzonspor'da teknik direktör değişikliğinin ardından yaşanan süreci değerlendiren Savic, "Aslında bu tarz değişikliklerin 'kolay olmadığını' söyleyebilirim. Ama takım bu sürece iyi uyum sağladı ve iyi de bir tepki verdi. Zaten bunu da aldığımız skordan görebilirsiniz. Umarım bu şekilde çalışmalarımıza devam edip aynı başarıyı devam ettirebiliriz." ifadelerini kullandı.