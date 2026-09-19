Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek rakibine bu sezon ilk lig yenilgisini yaşattı - Son Dakika
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Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerek rakibine bu sezon ilk lig yenilgisini yaşattı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 13 puanda kaldı. Trabzonspor puanını 10'a çıkarırken Muhammed Salah, Galatasaray'ın lig tarihinde yediği 2000. golü attı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak bu sezonki ilk lig mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 13 puanla 6. haftaya lider girdi.

Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibinin 4, 44 ve 80. dakikalarında Muhammed Salah ve 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, 13 puanda kaldı.

Trabzonspor ise puanını 10'a yükseltti.

5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de 5 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında konuk olduğu Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, 5 maç sonra bir lig karşılaşmasından puan alamadı.

Süper Lig'de bu süreçte Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir ve Kocaelispor'u yenen Galatasaray, Arca Çorum FK ile de berabere kaldı.

Trabzonspor karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşadı

Sarı-kırmızılı ekip, bordo-mavili ekip karşısındaki en farklı mağlubiyetlerinden birini aldı.

Daha önce 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan da aynı sonuçla ayrıldı.

Galatasaray, rekabetteki son 11 maçta 2. kez yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 resmi müsabakada 2. mağlubiyetini yaşadı.

28 Ağustos 2022 tarihinde 0-0 biten maçla başlayan süreçte iki ekip, 9 Süper Lig ve birer Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçına çıktı.

Galatasaray, bu maçlarda 7 galibiyet ve 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 23 kez ağları sarsarken, 12 gol yedi.

Galatasaray'ın yediği 2000. golü Muhammed Salah attı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde yediği 2000. golü kaydetti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları sarsan Salah, böylece sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde yediği 2000. golü attı.

Okan Buruk, kırmızı kartla cezalandırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 72. dakikasında kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 71. dakikasında Trabzonsporlu Stefan Savic'in sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane'ye yaptığı müdahale sonrasında Buruk, karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'a itirazlarda bulundu.

Kolak, bu itirazların ardından Buruk'u kırmızı kartla cezalandırdı.

Lesley Ugochukwu, direkt kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, mücadelenin 85. dakikasında direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadelede Trabzonsporlu Ozan Tufan'a müdahalede bulunan Fransız orta saha, önce sarı kart gördü. Hakem Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledikten sonra kartın rengini değiştirdi ve Ugochukwu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başındaki en farklı mağlubiyetini yaşadı

2022-2023 sezonunun başında sarı-kırmızılıların teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, ligdeki en farklı mağlubiyetini yaşadı.

Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk kez bir Süper Lig maçını 4 farkla kaybetti.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Trabzonspor'a 2. kez kaybetti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor'a ikinci kez mağlup oldu.

Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, Karadeniz temsilcisine karşı 9 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 7 galibiyet ile 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 5 sezonluk süreçte ligde sadece Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'a karşı 2 kez kaybetti.

Kaynak: AA
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