Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerken Okan Buruk kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yenerken Okan Buruk kırmızı kart gördü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 4, 44 ve 80. dakikalarda Salah'tan, 39. dakikada Saviolo'dan geldi. Galatasaray'da Okan Buruk 72'de, Ugochukwu 85'te kırmızı kart gördü.

Stat: Papara Park

Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 89 Cenk Özkacar), Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Dk. 59 Ozan Tufan), Salah (Dk. 89 Aral Şimşir), Saviolo (Dk. 73 Cabral), Dju (Dk. 59 Onuachu)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 68 Eren Elmalı), Torreira (Dk. 68 Ugochukwu), Sara (Dk. 68 Batrakov), Sane, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 4, 44 ve 80 Salah, Dk. 39 Saviolo (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 72 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 85 Ugochukwu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 48 Muçi, Dk. 71 Savic, Dk. 81 Salah, Dk. 83 Onana (Trabzonspor) Dk. 90+2 Sane (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.

60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.

80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-0

85. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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