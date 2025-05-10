Trabzonspor, Galatasaray'ı Dinlendirerek Ağırladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Galatasaray'ı Dinlendirerek Ağırladı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı bazı oyuncuları dinlendirerek konuk etti.

10.05.2025 19:22
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibi ile 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı final karşılaşmasını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke, kupa maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Tekke, Muhammet Taha Tepe'nin yerine sakatlığı düzelen kaptan Uğurcan Çakır'a görev verdi. Bordo-mavili takımın genç çalıştırıcı Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'u yedek kulübesinde oturturken Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ve kart cezasını tamamlayan Malheiro'yu 11'de oynattı.

Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Malheiro ve Enis Destan 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic, Draguş, Hüseyin Türkmen ve Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

Kapalı gişe oynandı

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Galatasaray'a dostluk yemeği

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray'ı Dinlendirerek Ağırladı - Son Dakika

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