Trabzonspor - Galatasaray İlk Yarı Sonucu: 1-0
Trabzonspor - Galatasaray İlk Yarı Sonucu: 1-0

Trabzonspor - Galatasaray İlk Yarı Sonucu: 1-0
04.04.2026 21:08
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırladı ve ilk yarı 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi takip eden Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada Pina'nın pasıyla ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

26. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında topla bulaşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

29. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

30.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Süleyman Özan

Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Lovik, Onuaralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdüllkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Roland Sallai, E ren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay, Sacha Boey

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Paul Onuachu (dk. 4) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Okan Buruk (Galatasaray), Ozan Tufan, Fatih Tekke (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
