Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi takip eden Onuachu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
19. dakikada Pina'nın pasıyla ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
26. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında topla bulaşan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
30.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Süleyman Özan
Trabzonspor: Onana, Pina, Saviç, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Paul Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Lovik, Onuaralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdüllkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Roland Sallai, E ren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Arda Ünyay, Sacha Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Paul Onuachu (dk. 4) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Okan Buruk (Galatasaray), Ozan Tufan, Fatih Tekke (Trabzonspor) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Galatasaray İlk Yarı Sonucu: 1-0 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?