Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Tekirdağ Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda aerobik koşu, ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

09.12.2024 23:12  Güncelleme: 23:13
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TRABZONSPOR Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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