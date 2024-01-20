 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetimindeki oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla son çalışmalarını gerçekleştirdi. Karşılaşma, Papara Park'ta Abdulkadir Bitigen'in yönetiminde saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı
20.01.2024 - 19:23,
Abone Ol

Trabzonspor'da, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıkları sona erdi.

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Papara Park'ta 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Abdullah Avcı, Galatasaray, Trabzonspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
23:21 Otomobil camı kırıp alışveriş merkezine girdi, yürüyen merdivende asılı kaldı: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement