Trabzonspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor'da, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıkları sona erdi.
Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla çalışmalarını tamamladı.
Papara Park'ta 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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