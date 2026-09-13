Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konyaspor kadrosuyla yenilenmeye çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konyaspor kadrosuyla yenilenmeye çıktı

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi Konyaspor kadrosuyla yenilenmeye çıktı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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