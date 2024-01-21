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Trabzonspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Trabzonspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray'ın golünü Zaha attı.

Trabzonspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray\'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı
21.01.2024 - 19:55,
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Stat: Papara Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

Gol: Dk. 13 Zaha (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanına doğru sokulan Zaha'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza alanı son çizgisinden çevirdiği topa Zaha'nın yatarak şutunda, yere çapan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında, Mertens'in kafa ile aşırdığı topu Zaha kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Boey'in sağdan pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Bardhi'nin ara pasında, ceza alanında Fountas'ın dokunduğu topu öne çıkan Muslera'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Berat Özdemir'den topu kapan Mertens'in ceza alanına girerek yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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