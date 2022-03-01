Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, mücadelede Vitor Hugo'nun sakatlanmasından oldukça rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"UMARIM CİDDİ BİR ŞEYİ YOKTUR"

"Durumunu henüz bilmiyorum. MR'a gidecek. Önemli oyuncularımızdan birisi. O anlamda keyfim kaçık. Her şeyden önce sağlık. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi. Genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız.

"OYUN BİZİ MUTLU EDİYOR"

Oyuncularım ne istersem onu yapmaya çalışıyor, bu nedenle onlara teşekkür ediyorum. Oyun bizi mutlu ediyor. Organizasyon çalışıyor. Mutluyuz. Açık kanalda olmasına rağmen taraftarımız yine buradaydı."