Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine son veren Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Başkan Aziz Çetin, karşılaşmanın ardından Nuri Şahin'le yakalanan havaya dikkat çekti.
İşte Aziz Çetin'in açıklamaları:
"Türk kamuoyunun bu değişikliğin farkında olduğunu umuyorum. Göze hoş gelen Türkiye'de en iyi futbolu oynuyoruz. Rakibimiz çok saygı duyduğumuz, Türkiye'nin saygın kulüplerinden biri. 27 maçlık yenilmezlik serisi ve 8 maç galibiyet serisiyle geldiler. Futbolda her sonuç var. Bizim için önemli olan rakibimizin pozisyonu değil. Biz seyircimizi mutlu etmek, takımımızın bu şehirde mağlubiyet yüzü görmesini istemiyoruz. Bu anlamda keyifli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."
Türkiye yeni bir hoca kazanıyor. Farklı bir futbol felsefesi var. Korkmadan çekinmeden oynayan takımımız, kaliteli oyunculara sahip. Antalyaspor olarak mutluyuz. Bu gecenin tadını çıkaracağız. Trabzonspor'a da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."
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