Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında geri dönüş yaparak 4-2 galip geldi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında geri dönüş yaparak 4-2 galip geldi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında geri dönüş yaparak 4-2 galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon geriye düştüğü 16 karşılaşmadan 8 puan çıkaran Trabzonspor, ligde 3. sırada yer alıyor.

29.04.2024 12:54
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü 16 karşılaşmadan 8 puan çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan Trabzonspor, attığı 60 gole karşılık kalesinde ise 45 gol gördü. Ligde 58 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, sezon sonuna kadar sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi bu sezon ise geriye düştüğü 16 karşılaşmanın 12'nde sahadan yenilgiyle ayrılırken, 2 karşılaşmada galibiyet, 2 karşılaşmada ise beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, 13. haftada deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında 2-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmadan 3-3 berabere ayrılırken, 1-0 yenik sürdürdüğü Başakşehir müsabakasından ise 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Bordo-mavililer, 29. haftada Fatih Karagümrük karşısında sahasında 1-0 yenik başladığı müsabakadan 5-1 galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, son olarak sahasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 2-0 yenik durumdayken geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında geri dönüş yaparak 4-2 galip geldi - Son Dakika

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