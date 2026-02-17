Trabzonspor Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON
